Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachschaden durch Einbrüche

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Montagabend (12.02.2024, 21 Uhr) und Dienstagmorgen (13.02.2024, 08:30 Uhr) wurde ein Geräteschuppen auf einem Vereinsgelände in der Abteistraße aufgebrochen. Im Innern des Schuppens wurden weitere Türen beschädigt. Hierdurch entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 3.000 Euro. Entwendet wurde nichts. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet um Zeugenhinweise. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise bitte an Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Um Hinweise bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 auch im Falle von einem Einbruch in zwei Kleingärten in der Buchenstraße. Unbekannte hebelten die Türen der Hütten auf und verursachten hierdurch einen Schaden von insgesamt rund 400 Euro. Entwendet wurde nichts.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell