Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall zwischen Taxifahrer und Fußgänger

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Dienstag (13.02.2024) auf Mittwoch (14.02.2024), gegen 00:00 Uhr, transportierte ein Taxifahrer zwei Fahrgäste in seinem Taxi. Einer der beiden, ein 30-Jähriger, stieg in der Wredestraße aus dem Fahrzeug aus. Als der Taxifahrer seine Fahrt fortsetzen wollte, fuhr er dem zuvor ausgestiegenen Fahrgast mit dem Taxi über den Fuß. Der 30-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt.

