POL-PPRP: Dach bei Hausbrand stark beschädigt

Ludwigshafen (ots) - Am Montag, 12.02.2024, gegen 17:30 Uhr, fuhr ein 44-jähriger Fahrer eines Transporters in der Straße "Im Zinkig" gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto. Anschließend flüchtete der 44-Jährige zu Fuß von der Unfallörtlichkeit. Aufgrund eines aufmerksamen Zeugenhinweises konnten Polizeikräfte den Flüchtenden in der Dietlindstraße ...

