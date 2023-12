POL-HAM: Einbruch in Doppelhaushälfte

Hamm-Pelkum (ots) - Am Sonntag, 3. Dezember, kam es gegen 13.45 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz an der der Großen Werlstraße mit mehreren uniformierten und zivilen Einsatzkräften. Ein 15-Jähriger soll in der Wohnung randaliert und eine 40-jährige Familienangehörige mit einem Messer bedroht haben. Bei der zunächst unklaren Gefahrensituation positionierten sich zwei zivile Beamte mit Maschinenpistolen in ...

