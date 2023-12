POL-HAM: Verkehrskontrolle von falschen Zivilpolizisten

Hamm (ots) - Autoreifen an sieben geparkten Fahrzeugen wurden durch Unbekannte auf der Asternstraße im Ortsteil Heessen zerstochen. In der Nacht vom Donnerstag, 30. November auf Freitag, 1. Dezember wurde an den betroffenen Fahrzeugen jeweils ein Reifen zerstochen. Der Gesamtschaden liegt bei mindestens 1.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per Email an ...

