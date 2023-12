Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Haftbefehl vollstreckt, Betäubungsmittel sichergestellt

Hamm (ots)

Am Sonntag, 03. Dezember, 19.00 Uhr wurde die Polizei anlässlich eines Hausfriedensbruchs zur Kurt-Schumacher-Straße in Herringen gerufen. Die Einsatzkräfte trafen vor Ort einen 31-jährigen Hammer an. Im Zuge der Einsatzbewältigung wurde bei dem 31-jährigen nicht nur Betäubungsmittel aufgefunden. Für ihn lag auch ein Haftbefehl vor. Der Hammer hat noch 265 Tage Restfreiheitsstrafe zu verbüßen. Der Beschuldigte wurde daher der JVA Hamm übergeben. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt, zugleich wurde gegen den Hammer ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das BtMG eingeleitet. (nue)

