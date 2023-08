Polizeipräsidium Ulm

Zeugen sucht die Polizei nach einem Unfall, bei dem am Dienstag in Göppingen drei Menschen verletzt wurden.

Wie die Polizei berichtet, fuhr gegen 11.15 Uhr ein 73-Jähriger mit seinem Renault auf der Landstraße 1217 von Heiningen in Richtung Göppingen. In der Holzheimer Straße wartete eine 37-Jährige mit ihrem beiden Kinder im Alter von drei und fünf Jahren an einem ampelgeregelten Fußgängerüberweg. Als die Familie bei Grün den Überweg betrat, wurden sie von dem heranfahrenden Renault frontal erfasst. Die 37-Jährige wurde auf die Motorhaube geschleudert und stürzte von dort aus auf die Straße. Auch die beiden Kinder wurden von dem Pkw erfasst und erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Die Mutter und ihre beiden Kinder kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der 73-Jährige blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme gab der Senior an, dass er bei Grün gefahren sei. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls auf und sucht jetzt Zeugen. Wer den Verkehrsunfall beobachtet hat oder sonst Hinweise geben kann wird gebeten, soll sich bei der Verkehrspolizei Mühlhausen unter der Telefon-Nr. 07335/96260 melden. An dem fahrbereiten Renault ist ein Schaden von rund 1.500 Euro entstanden.

