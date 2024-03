Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Überwachung Verkehrsverbot in Richtung Schattenmühle

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 01.03.2024, hat die Polizei das Verkehrsverbot auf der L 170 zwischen Bonndorf und Löffingen überwacht. Anlass waren Beschwerden, dass Verkehrsteilnehmer das Streckenverbot beharrlich ignorieren. Sogar Sattelzüge sollen die gesperrte Strecke befahren haben und so zur Gefährdung dort arbeitender Straßenwärter gesorgt haben. In der knapp einstündigen Kontrollaktion wurden zwei Autofahrer beanstandet. Ein Lkw wurde an der Einfahrt gehindert. Der Bußgeldkatalog sieht ein Bußgeld von 50 Euro vor. Die Strecke dürfte noch länger gesperrt bleiben, weitere Überwachungsmaßnahmen sind geplant.

