Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 2.600 Teilnehmende demonstrieren im gesamten Kreis Höxter.

Höxter (ots)

Friedliche und störungsfreie Demonstrationen im Kreis Höxter

Am Samstag, 27. Januar, begleitete die Kreispolizeibehörde Höxter angemeldete Versammlungen in Bad Driburg, Warburg und Höxter. In Bad Driburg versammelten sich 300 Teilnehmende, um gegen Rassismus zu demonstrieren. Unter dem Motto "Warburg steht für Demokratie und Toleranz" fanden sich zudem ca. 2000 Personen auf dem Schützenplatz in Warburg ein. Von dort aus ging es fußläufig zum Marktplatz zur Kundgebung. Gegen 13 Uhr wurden beide Versammlungen durch die Versammlungsleiter beendet. In Höxter setzten sich um 13 Uhr ca. 300 Teilnehmende vom Bahnhof in Richtung Berliner Platz in Bewegung, um gegen die Ampelregierung zu demonstrieren. Gegen 15.45 Uhr wurde auch diese Versammlung vom Versammlungsleiter für beendet erklärt. Alle Versammlungen verliefen störungsfrei und friedlich./rek

