Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Polizei warnt vor Betrügern. Tätergruppen im Kreis Höxter unterwegs.

Bad Driburg (ots)

Zum Zweiten Mal in kurzer Zeit kam es im Kreis Höxter zu ähnlichen Fällen, in denen ältere Bürger einer Betrugsmasche zum Opfer gefallen sind. Die Polizei warnt vor dieser Masche.

Am Donnerstag, 25. Januar, klingelte es bei einem Ehepaar (beide über 80 Jahre alt) in der Elmarstraße in Bad Driburg an der Haustür. Unbekannte Täter kamen mit einem Vorwand in das Haus des Ehepaares. Dort wurden sie durch die unbekannten Personen abgelenkt, sodass Schmuck und Bargeld in hoher Summe entwendet wurde. Die Polizei warnt: Lassen Sie keine Personen ins Haus, die Sie nicht kennen! Wählen Sie den Notruf der Polizei, wenn Sie sich unsicher sind./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell