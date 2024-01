Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zeugin gesucht nach Unfallflucht

Bad Driburg (ots)

Am Samstag, 20. Januar, kam es in der Straße "Am Siedlerplatz" in Bad Driburg zu einem Verkehrsunfall. Gegen 11.10 Uhr stellte ein 58-jähriger Bad Driburger seinen grauen VW T-Cross hinter den dortigen Altglas-Containern ab.

Zur gleichen Zeit fuhr an dem geparkten Pkw ein unbekannter Pkw, vermutlich in blau, vorbei. Dieser touchierte den abgestellten Pkw und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 800,- Euro. Eine weibliche Zeugin konnte den Unfall beobachten. Sie wird nun gebeten, sich bei der Polizei Höxter unter der Rufnummer 05271-962/0, zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell