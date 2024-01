Ulm (ots) - Vermutlich in den Nachtstunden drangen die Täter in das Gebäude in der Jahnstraße ein. Dort schlugen sie ein Fenster ein und entriegelten dieses. So gelangten sie ins Innere. In einem Büro wurde wohl aus einer Getränkekasse Bargeld entwendet. Der Polizeiposten Ulm-Wiblingen (Tel. 0731/401750) ...

mehr