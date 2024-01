Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Hochdorf - Vorfahrt genommen

Ein Leichtverletzter und rund 8.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls am Mittwoch bei Hochdorf.

Ulm (ots)

Um 7.25 Uhr war ein 52-Jähriger mit seinem Opel auf der Biberacher Straße von Degernau in Richtung Schweinhausen unterwegs. An der Einmündung zur Stauferstraße bog er nach links in Richtung B30 ab. Wie die Polizei berichtet, hatte der Opelfahrer nicht auf die Vorfahrt der aus Richtung Schweinhausen fahrenden 51-Jährigen nicht geachtet und stieß mit dem Fiat zusammen. Durch den heftigen seitlichen Aufprall wurden im Fiat die Airbags ausgelöst. Die 51-Jährige zog sich Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die Frau in eine Klinik. Der Fiat war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg das Auto. Den Schaden am fahrbereiten Opel schätzt die Polizei auf rund 3.000 Euro, den am Fiat auf ca. 5.000 Euro. Auf den 52-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu.

++++0055160(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell