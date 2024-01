Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Rauschgift beschlagnahmt

Bereits im Dezember fand die Polizei im Keller eines 39-Jährigen in Göppingen eine Drogenplantage.

Ulm (ots)

Bereits am Mittwoch, dem 20.12.2023, ereignete sich gegen 9.30 Uhr der Einsatz in Göppinger Innenstadt. Ein 59-jähriger Anrufer teilte der Polizei mit, er werde zuhause von seinem Sohn angegriffen. Der soll ein Messer in der Hand halten und unter Drogen stehen. Mehrere Streifen rückten aus. Den Beamten gelang es den 39-Jährigen vorläufig festzunehmen. Der leistete bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand. Bei der Festnahme gab der 39-Jährige an, er würde gemeinsam mit einem 65-Jährigen im Keller Drogen anbauen. Die Polizei durchsuchte deshalb das Gebäude. Dabei fanden die Ermittler im Keller zwei professionell betriebene Hanfplantagen mit insgesamt 104 Pflanzen in verschiedenen Größen sowie Marihuana und Haschisch in der Wohnung des Verdächtigen. Die Gesamtmenge der aufgefundenen Drogen betrug etwa 2,5 Kilogramm. Bei einer weiteren Durchsuchung der Wohnung des 65-Jährigen fand die Polizei weitere etwa 103 Gramm Marihuana sowie 5 Gramm Haschisch. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden beide Beschuldigten wieder auf freien Fuß gesetzt. Die beiden Männer sehen nun Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz entgegen. Zudem erwartet den 39-Jährigen eine Anzeige wegen Widerstands. Bei dem tätlichen Angriff erlitten ein 29-Jähriger Polizeibeamter sowie eine 46-Jährige Polizeibeamtin leichte Verletzungen. Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Göppingen dauern an.

++++ 2535936 (JS)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell