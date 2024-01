Ulm (ots) - In der Industriestraße machten sich Unbekannte an einem Firmengebäude zu schaffen. Zwischen 23.15 Uhr und kurz nach 5 Uhr hebelten sie an der Eingangstür. Doch die hielt stand. Die Tür war zu stabil. Deshalb hebelten die Einbrecher ein Fenster auf. So gelangten sie in das Innere und durchsuchten ...

mehr