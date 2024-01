Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Auto nicht gesichert

In Heidenheim machte sich am Montag ein Auto selbstständig.

Ulm (ots)

Ein Angehöriger des Fahrzeugbesitzers parkte den Seat am Nachmittag in der Baindtstraße. Den Wagen sicherte er nicht gegen ein mögliches Wegrollen. Gegen 17.15 Uhr machte sich der Seat an der leicht abschüssigen Straße selbstständig. Das Auto rollte rückwärts in Richtung der Bahngeleise und kam an einem Geländer kurz vor den Gleisen zum Stehen. Den Sachschaden an dem beschädigten Auto und dem Geländer schätzt die Polizei auf rund 2.000 Euro.

