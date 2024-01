Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Verkehrsinsel überfahren

Am Mittwoch erlitt ein 87-Jähriger bei einem Unfall in Ulm schwere Verletzungen.

Ulm (ots)

Um 14.30 Uhr war der 87-Jährige auf dem Berliner Ring in Richtung Kurt-Schumacher-Ring unterwegs. Aus ungeklärter Ursache geriet er an der Einmündung zur Nelly-Sachs-Straße gegen den rechten Bordstein. Dadurch verlor er wohl die Kontrolle über seinen Mercedes und überfuhr eine Verkehrsinsel. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite kam sein Auto zum Stillstand. Der Senior erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Ein Abschlepper barg das Fahrzeug. Die Polizei Ulm-West hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Fahrzeug auf 5.000 Euro. Ein Fremdschaden entstand nicht.

