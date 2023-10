POL-HRO: Fahrzeugführer auf der BAB 19 Weiterfahrt untersagt

Schwerin (ots) - Am 11.10.2023 gegen 16:30 Uhr hat in der Alexandrinenstraße Schwerin eine männliche Person, mit augenscheinlichem Migrationshintergrund, die gehisste israelische Flagge heruntergerissen. Die eingesetzten Kräfte konnten den Tatverdächtigen im Nahbereich nicht antreffen. Die Flagge wurde an den Aufhängungen beschädigt. Zur Sicherung von Beweisen ...

