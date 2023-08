Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V.

KFV Bodenseekreis: Gewitter verursachen viele Einsätze für die Feuerwehren

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Friedrichshafen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag 24. August 2023 zogen etliche Gewitter über den Bodenseekreis hinweg. Schon vor Mitternacht hatten Feuerwehren im östlichen Teil des Landkreises über 30 Einsätze abzuarbeiten, die der starke Wind und Regen verursacht hatte. Diese Zahl vergrösserte sich im Laufe der Nacht auf eine uns derzeit unbekannte Anzahl, da die Feuerwehren viele Einsätze auch ohne Alarmierung selbständig disponierten. Der Schwerpunkt der Einsätze lag in den Gemeinden Friedrichshafen, Langenargen, Eriskirch, bis Tettnang und Neukirch, wo die Feuerwehren zahlreiche blockierte Verkehrswege von umgestürzten Bäumen und abgebrochenen Ästen befreien mussten. In Langenargen stürzte ein Baum auf eine Doppelhaushälfte wobei das Dach schwer beschädigt wurde und im Schwedi-Eck waren zahlreiche Gäste der dortigen Gastronomie wegen umgestürzter Bäume auf dem Zufahrtsweg eingeschlossen. Hier wurde im Laufe der Nacht, mit Hilfe eines privaten Forstunternehmes, ein provisorischer Zugang geschaffen. Von einem Zeltplatz bei Friedrichshafen mussten über 300 zumeist jugendliche Personen prophylaktisch in eine Turnhalle evakuiert werden. Aus dem Katastrophenschutzbestand des Landkreises wurden hier Feldbetten von Helfern der Feuerwehr, des THW und den Betreuungseinheiten von DRK und JUH aufgebaut. Weitere Feldbetten wurden vom Technischen Hilfswerk in den Landkreis Lindau geliefert, da auch dort eine große Anzahl von Personen, die von einem Campingplatz evakuiert wurden, untergebracht werden mussten. Verletzt wurde nach bisherigen Wissenstand im Bodenseekreis niemand. Aufgrund der anhaltenden Gewittergefahr in den kommenden Tagen, bei der auch mit Starkregen gerechnet werden muss, ist mit weiteren Unwettereinsätzen zu rechnen.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V., übermittelt durch news aktuell