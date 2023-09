POL Schwaben Nord: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am 11.09.2023 (Montag) kam es in der Aindlinger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein beteiligter Kradfahrer wurde leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer war alkoholisiert. Etwa gegen 14:30 Uhr befuhr ein 26-Jähriger Mann mit seinem Pkw die Aindlinger Straße stadteinwärts und wollte nach links in eine Hofeinfahrt einbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 48-Jährigen Mann, der mit ...

