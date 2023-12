Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Zeugen nach Verkehrsunfall in der Unfriedstraße gesucht

Werlte (ots)

Am Mittwoch gegen 11.30 Uhr kam es in der Unfriedstraße zu einem Verkehrsunfall. Dabei fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vom Parkplatz an der Unfriedstraße nach links wobei er die Vorfahrt des auf dem gegenüberliegenden Parkplatz nach rechts abbiegenden 59-jährigen Fahrer eines Citroen C4 missachtete. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wobei der Verursacher mit seinem weißen Fahrzeug davon fuhr, ohne sich um den entstandenen Schaden welcher auf etwa 2000 Euro geschätzt wird zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Werlte unter der Rufnummer 05951/995300 zu melden.

