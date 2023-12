POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Verkehrsunfall in der Richardstraße gesucht

Nordhorn (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 17:45 Uhr bis Donnerstag, 7 Uhr kam es im Vennweg zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem Gebäude auf dem Firmengelände. Sie entwendeten eine geringe Summe Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 - 3090 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr