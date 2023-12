POL-EL: Laar - 44-Jähriger bei tragischem Unfall tödlich verletzt

Heede (ots) - In der Zeit von Freitag bis Sonntag kam es in der Emsstraße in Heede zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten das Ortsschild der Gemeinde Heede sowie zwei weitere Verkehrszeichen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dörpen, Tel.: 04963/919090, zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 87 203 ...

mehr