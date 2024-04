Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zeugen nach Überfall am Bahnhof gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (02.04.2024) wurde eine Mitarbeiterin des Bahnhofsbuchhandels in der Talstraße in Böblingen Opfer eines Überfalls. Die 34-Jährige wollte gegen 04:30 Uhr das Ladengeschäft durch einen Mitarbeitereingang betreten, als ein noch unbekannter Mann von hinten an sie herantrat, sie mit einem unbekannten Gegenstand bedrohte und zusammen mit ihr das Geschäft betrat. Er forderte sie auf, den Tresor zu öffnen und das dort lagernde Bargeld in einen mitgebrachten schwarzen Rucksack zu packen. Die Mitarbeiterin kam der Forderung nach und übergab eine noch unbekannte Menge Bargeld an den Tatverdächtigen. Anschließend verlangte der Unbekannte von der 34-Jährigen, sich auf den Boden zu legen, versetzte ihr noch einen Schlag gegen den Kopf und entkam unerkannt. Da der Angreifer die ganze Zeit über hinter der Mitarbeiterin stand, konnte diese keine Personenbeschreibung abgeben und auch den Gegenstand, mit dem sie bedroht wurde, nicht näher bezeichnen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die zwischen 04:30 Uhr und 05:00 Uhr am Bahnhof Böblingen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter Tel. 0800 1100225 oder per Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell