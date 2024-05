PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Frontalzusammenstoß mit Verletzten auf der Aarstraße

Bad Schwalbach (ots)

65527 Bad Schwalbach, B54 zw. den Abfahrten Seitzenhahn und Born Mittwoch, 22.05.24, 13.42 Uhr Ein 54-jähriger Autofahrer aus Brandenburg befuhr mit seinem Smart Cabriolet die Aarstraße aus Taunusstein kommend in Richtung Bad Schwalbach. Am Ende einer geraden Strecke kam der Smart aus bisher nicht bekannten Gründen nach links in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem entgegenkommenden VW eines 36-jährigen Bad Schwalbachers zusammen. Durch den Aufprall wurde der Smart wieder zurück auf seine Fahrspur geschleudert. Der hinter dem Smart fahrende Mercedes einer 29-jährigen aus Waldems fuhr auf den Smart auf. Durch den Zusammenstoß wurde der 54-jährige Unfallverursacher schwer verletzt und musste mit einem Hubschrauber in eine Frankfurter Klinik gebracht werden. Der 36-jährige Bad Schwalbacher, sowie die 29-jährige Waldemserin und deren Mitfahrer, ein 24-jähriger aus Idstein, wurden alle leicht verletzt und durch eingesetzte Rettungswagen in die umliegenden Kliniken gebracht. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Fahrbahnreinigung war die B54 insgesamt 5 ½ Stunden gesperrt. Durch das erhöhte Fahrzeugaufkommen wegen der Sperrung der BAB 3 wurde der Verkehr über die umliegenden Orte abgeleitet.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell