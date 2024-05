PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Zwei Fahrzeuge am Markt aufgebrochen +++ Mit Schaufel geschlagen +++ Patient beschädigt mehrere Pkw +++ Uhr und Bargeld gestohlen +++ Verkehrsunfallflucht

Bad Schwalbach (ots)

1. Schaufelattacke endet in Gewahrsamszelle, Rüdesheim, Geisenheimer Straße, Donnerstag, 23.05.2024, 18.50 Uhr

(ro)In Rüdesheim hat ein Mann einen anderen mit einer Schaufel geschlagen und musste anschließend die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Gegen 18.50 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst über den Notruf in die Geisenheimer Straße gerufen, da ein Mann einen anderen erst mit einer Schaufel und danach mit Fäusten geschlagen habe. Ein 37-jähriger und ein 45-jähriger Ukrainer waren am Donnerstagabend auf einem Gartengrundstück in Streit geraten, nachdem sie zuvor zusammen Alkohol konsumiert hatten. Als der 45-Jährige vom Gartengrundstück zur Straße rannte, schlug der hinterherrennende 37-Jährige erst mit einer Schaufel auf Kopf und Rücken des 45-Jährigen ein. Im Anschluss schlug er ihm danach noch mit den Fäusten ins Gesicht. Danach entfernte sich der Schläger. Der Verletzte wurde ambulant im Rettungswagen behandelt, eine weitergehende Behandlung lehnte er ab. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab über 3,6 Promille. Der 37-Jährige konnte von den Polizeibeamten in der Nähe der Gartenhütte im Gras sitzend angetroffen werden. Er wurde festgenommen und zur Polizeistation Rüdesheim gebracht. Nach einer Blutentnahme musste er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

2. Zwei Fahrzeuge aufgebrochen, Idstein, Landesstraße 3273, Gelände "Altebuger Markt", Donnerstag, 23.05.2024, 22.30 Uhr und 23.30 Uhr

(ro)Am Donnerstagabend haben Unbekannte gleich zwei Fahrzeuge aufgebrochen, die an der Landesstraße 3273 auf dem Gelände des "Altebuger Marktes" abgestellt waren. Zwischen 22.30 und 23.30 Uhr nutzten die Täter die Dunkelheit und zerstörten gewaltsam eine Seitenscheibe eines weißen Opel Vivaro. Sie entwendeten eine Kasse mit mehreren hundert Euro Bargeld aus dem Innenraum. Aus einem schwarzen BMW 316 stahlen sie ebenfalls eine Kasse, in der sich mehrere tausend Euro Bargeld befanden. Ersten Ermittlungen zufolge wurde gegen 23 Uhr eine Person auf dem dortigen Gelände gesehen, die dunkle Haare hatte und einen grauen Kapuzenpullover trug und sich in unbekannte Richtung entfernte. Die Polizei in Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bürger um ihre Mithilfe. Wer hat am Donnerstagabend verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu der Person machen? Hinweise werden unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegengenommen.

3. Patient beschädigt mehrere Fahrzeuge, Idstein, Robert-Koch-Straße, Donnerstag, 23.05.2024, 20:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend hat ein alkoholisierter Patient in Idstein mehrere Fahrzeuge beschädigt. Der Mann musste von der Polizei festgenommen werden. Gegen 20:00 Uhr wurden die Beamten zum Parkplatz der Klinik in die Robert-Koch-Straße gerufen, da dort ein Patient randalieren würde. Beim Eintreffen der Streife hatte der 46-Jährige bereits vier dort geparkte Fahrzeuge mittels roher Gewalt beschädigt. Der weiterhin aggressive und desorientierte Mann befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand, sodass er festgenommen und nach der Überprüfung eines Arztes ins Polizeigewahrsam nach Wiesbaden gebracht werden musste. An den Fahrzeugen war ein Schaden von knapp 1.000 Euro entstanden.

4. Uhr und Bargeld gestohlen, Taunusstein-Seitzenhahn, Hellebergstraße, Freitag, 24.05.2024, 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr

(fh)Am Freitagmorgen sind Einbrecher in ein Wohnhaus in Taunusstein-Seitzenhahn eingestiegen. Zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr nutzten die Unbekannten die Abwesenheit der Hausbewohner aus der Hellebergstraße und hebelte ein rückwärtig gelegenes Fenster zum Schlafzimmer auf. Anschließend wurde das Haus betreten, Bargeld sowie Schmuck entwendet und anschließend unbemerkt die Flucht angetreten.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

5. Fahrzeug angefahren und geflüchtet, Bad Schwalbach, Pestalozzistraße, Montag, 20.05.2024, 23:00 Uhr

(fh)Am späten Montagabend beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug im Vorbeifahren einen geparkten Pkw. Der Fahrer oder die Fahrerin flüchtete. Gegen 11:00 Uhr vernahm eine Anwohnerin der Pestalozzistraße aus Richtung ihres auf der Straße vor dem Haus geparkten grauen Ford Kuga einen lauten Knall und sah anschließend nach dem Rechten. Tatsächlich war soeben ein unbekanntes Fahrzeug die Pestalozzistraße entlanggefahren und hatte ihr Fahrzeug an der linken hinteren Seite touchiert. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Hinweise zur Unfallflucht werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell