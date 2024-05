PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Mann in Bus durch Messerstiche verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Bad Schwalbach (ots)

Donnerstag, 23.05.2024, 14:00 Uhr, Bad Schwalbach,Am Kurpark

(fh)Am Donnerstagnachmittag nahm die Polizei in Bad Schwalbach einen Mann fest, der zuvor einen Fahrgast auf einer Busfahrt mit einem Messer verletzte. Der Sachverhalt wurde nach den bis dato vorliegende Erkenntnisse von der Staatsanwaltschaft als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft.

Gegen 14:00 Uhr wurde die Polizei zur Bushaltestelle am Kurhaus gerufen, da sich dort in einem Bus ein Fahrgast aufhalten würde, der zuvor einen weiteren Mann in Folge eines Streits mit einem Messer angegriffen habe. Sofort eilten mehrere Polizeistreifen zur Haltestelle, wo es ihnen gelang, den 65-jährigen und stark alkoholisierten Tatverdächtigen vor dem Bus mithilfe eines Distanzelektroimpulsgerätes (Taser) festzunehmen. Bei ihm konnte das mutmaßliche Tatwerkzeug in Form eines Cutter-Messers aufgefunden und sichergestellt werden. Ersten Ermittlungen zufolge kam es vor dem Angriff auf der Busfahrt zu einem verbalen Disput der beiden. Die genauen Hintergründe sind aktuell Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der 24-jährige Verletzte musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ersten Erkenntnissen zufolge sind seine Verletzungen nicht lebensbedrohlich. Der 65-jährige Tatverdächtige kam ebenfalls zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus, wo ihm auch Blut abgenommen wurde. Im Anschluss wurde der wohnsitzlose Mann ins Gewahrsam gebracht. Von dort soll er am morgigen Tage einem Haftrichter vorgeführt werden.

Da sich zum Zeitpunkt des Polizeieinsatzes an der belebten Haltestelle mehrere Passanten aufhielten, wurde diesen vom Rettungsdienst umgehend das Angebot der psychosozialen Unterstützung unterbreitet.

