POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach zwei Einbrüchen - Zeugen gesucht

28. November 2023 | Kreis Stormarn - 27.11.2023 - Ahrensburg

Gestern (27.11.2023) stellten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße "Hinterm Vogelherd" in Ahrensburg einen vollendeten Einbruch fest. Die Eigentümer grenzten den möglichen Tatzeitraum am Montag von 17.30 Uhr bis 19.45 Uhr ein. Nach den bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zum Objekt.

Auch in der Straße "Meisenweg" in Ahrensburg kam es gestern zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zwischen 13.30 Uhr und 17.30 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Haus.

Angaben zur Art und Höhe des Stehlgutes können in beiden Fällen noch nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Wer hat am Montag in den angegebenen Tatzeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straßen "Hinterm Vogelherd" und "Meisenweg" in Ahrensburg beobachtet? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 entgegen.

