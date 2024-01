POL-OG: Muggensturm - Pferde eingefangen

Kehl (ots) - Am Montagabend gegen 18:30 Uhr meldete eine Zeugin einen freilaufenden Hund auf der Landesstraße 75, auf Höhe des Stahlwerkes. Vor Ort konnte durch die Beamten des Polizeireviers Kehl der entlaufene Hund festgestellt und so lange beschäftigt werden, bis ein Bekannter des Besitzers den Hund abholen konnte./an Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781/21-1211 E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de ...

mehr