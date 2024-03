POL-EL: Schöninghsdorf - Fahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Bockhorst (ots) - Gestern gegen 13:05 Uhr kam es in der Schulstraße zu einem Brand. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Dachstuhl einer Doppelgarage in Brand. Durch die Freiwilligen Feuwerwehren Esterwegen und Surwold konnte der Brand gelöscht und ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Marina ...

