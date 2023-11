Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeuge und Lautsprecher aus Garage entwendet

Nordhausen (ots)

Elektrowerkzeuge und einen Lautsprecher im Gesamtwert von mehreren hundert Euro erbeuteten bislang Unbekannte aus einer Garage in der Grenzstraße. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Donnerstag, 16.15 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0293371

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell