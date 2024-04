POL-MK: Roller brennt aus

Werdohl (ots) - Eine 29-jährige Iserlohnerin musste am Montagmorgen feststellen, dass in ihre Firma an der Örtlichkeit "An der Tumpe" eingebrochen wurde. Am 28.3. war noch alles in Ordnung, doch am Montag sahen Mitarbeiter dann, dass im rückwärtigen Firmenbereich ein Fenster beschädigt wurde. Scheinbar haben Unbekannte Werkzeuge aus einem Laborraum entwendet. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. ...

mehr