POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Auf Abwegen

Kehl (ots) - In der Zeit zwischen 10 und 15 Uhr soll am Samstag ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums in der Straße "Am Sundheimer Fort" einen Kia beschädigt haben. Der mutmaßliche Unfallverursacher hat offenbar die Örtlichkeit anschließend verlassen, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 3.500 Euro zu kümmern. Hinweise von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und ...

