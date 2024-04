Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Labor

Werdohl (ots)

Eine 29-jährige Iserlohnerin musste am Montagmorgen feststellen, dass in ihre Firma an der Örtlichkeit "An der Tumpe" eingebrochen wurde. Am 28.3. war noch alles in Ordnung, doch am Montag sahen Mitarbeiter dann, dass im rückwärtigen Firmenbereich ein Fenster beschädigt wurde. Scheinbar haben Unbekannte Werkzeuge aus einem Laborraum entwendet. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Diebstahl vom Balkon

Ein 60-jähriger Werdohler musste am Montagmorgen feststellen, dass Unbekannte nachts auf seinem Balkon gewesen sein müssen. Es fehlten Zigaretten und Getränke, die er dort deponiert hatte. Vermutlich gelangten der oder die Täter über ein angelehntes Zaunelement auf den Balkon. Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizei in Werdohl unter 02392 93990. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell