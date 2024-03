Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Von der Straße abgekommen

Rotterode (ots)

Am frühen Sonntagabend kam ein 67-jähriger Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf der Landstraße zwischen Rotterode und Asbach in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann musste verletzt mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht werden. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. Der eingesetzte Abschleppdienst barg das erheblich an der Front beschädigte Fahrzeug. Zur Höhe der entstandenen Sachschäden ist derzeit noch nichts bekannt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell