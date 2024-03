Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sieben Ladendiebe gestellt

Hildburghausen (ots)

Insgesamt dreimal wurden am Samstag den 23.03.2024 Beamten der Polizeiinspektion Hildburghausen durch eine Mitarbeiterin eines Discounters in der Coburger Straße alarmiert. Durch das schnelle Reagieren der Mitarbeiterin und den in kürzester Zeit eintreffenden Beamten, konnten insgesamt 7 Ladendiebe namhaft gemacht werden. Zum Teil wurden die Täter direkt vor Ort aufgegriffen, zum Teil konnten die bereits polizeichlich in Erscheinung getreten Täter durch Lichtbildaufnahmen am Tatort zweifelsfrei identifiziert werden. In allen drei Fällen wurden Strafverfahren gegen die Täter eingeleitet.

