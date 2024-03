Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebestour durch ganz Suhl

Suhl (ots)

Am Samstag, den 23.03.2024, arbeitete ein Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung Suhl eine lange Einkaufsliste ab. Nur hatte er hierbei nicht vor, die erstrebten Waren zu bezahlen. Zunächst entwendete er in einem Bekleidungsgeschäft am Marktplatz Suhl eine Sporthose, indem er diese unter seine getragene Hose anzog. Dies wurde durch die Mitarbeiter zwar bemerkt, jedoch lies sich der Mann nicht davon überzeugen, die Ware zu bezahlen. Im Anschluss führte ihn sein "Einkaufsbummel" in ein weiters Bekleidungsgeschäft am Dianabrunnen. Dort suchte er sich mehrere Kleidungstücke aus und versuchte im Anschluss die Diebstahlsicherungen zu entfernen. Dies wurde aber durch einen aufmerksamen Mitarbeiter bemerkt. Darauf angesprochen lies der Mann die Waren fallen und verlies das Geschäft. Da sein "Einkaufszettel" wahrscheinlich noch nicht abgearbeitet war, begab er sich in ein weiteres Bekleidungsgeschäft im angrenzenden Einkaufszentrum. Dort entfernte er in einer Umkleidekabine die Diebstahlssicherungen mehrerer Kleidungsstücke und zog diese an. Dies wurde wiederum durch eine Mitarbeiterin bemerkt, welche die Polizei informiert. Diese konnte den Mann tatsächlich bei den Diebeshandlungen stellen. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten zudem Elektroartikel aus vorangegangenen Diebeshandlungen in Suhl sichergestellt werden. Nach der Anzeigenaufnahme und mahnenden Worten der Polizeibeamten, wurde der Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Wahrscheinlich war der Mann aber mit der Abarbeitung seines "Einkaufszettel" noch nicht am Ende, denn gerade als die Beamten die Dienststelle wieder betraten, hörten sie Hilferufe aus einer Drogerie in der Nähe der Dienststelle. Hier war gerade eine männliche Person aufgefallen, die sich mehrere Parfums und Kosmetika eingesteckt hatte, diese aber partout nicht zahlen wollte. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung zu Fuß und mit einem Streifenwagen auf. Im Bereich der Rimbachstraße versuchte sich die Person vor den Beamten zu verstecken. Hier konnte er aber dennoch aufgefunden und gestellt werden. Gegenseitig vorstellen brauchte man sich nicht mehr, denn es handelte sich um denselben Täter wie zuvor. Bei der Durchsuchung wurden Parfums und Kosmetika im Gesamtwert von über 450 Euro aufgefunden. Zufällig kam auch eine geringe Menge Betäubungsmittel zum Vorschein. Durch richterliche Anordnung wurde die "Einkaufstour" des Mannes bis Ladenschluss unterbrochen und er nahm in einer Zelle auf der Dienstelle Platz.

