Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wenn man den Alkohol nicht verträgt

Schmalkalden (ots)

Am Samstag Abend, den 23.03.2024, fand in der Sport- und Mehrzweckhalle in Schmalkalden eine Tanzveranstaltung statt. Gegen 02:00 am Sonntag wurde ein 23-jähriger Schmalkalder, aufgrund seines fehlerhaften Verhaltens, durch Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Veranstaltung verwiesen. Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen kamen zur Unterstützung, wurden jedoch unmittelbar von dem stark alkoholisierten jungen Mann angegriffen, beleidigt und bedroht. Da der Schmalkader sich jedoch auch nach einer Fixierung nicht beruhigen ließ, musste dieser die restliche Nacht in den Gewahrsamräumen der Polizei verbringen. Nachdem er ausgeschlafen hatte, wurde er am Morgen des 24.04.2024 entlassen. Weder der Angreifer noch die Polizeibeamten wurden hierdurch verletzt.

Den jungen Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Beleidigung und versuchter Körperverletzung.

