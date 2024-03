Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bedrohung mit Softairpistole und Teleskopschlagstock

Bad Salzungen (ots)

Gegen 03:00 Uhr in der Nacht zum Sonntag bedrohte ein Täter in der Babylon Shishabar einen 32-jährigen Geschädigten nach einem vorangegangenen Streit mit einer Softairpistole und einem Teleskopschlagstock. Im Rahmen dessen entkleidete sich der Täter am Oberkörper und versuchte, als die Polizei eintraf, zu fliehen. Der Täter konnte durch drei weibliche Zeuginnen verfolgt und festgehalten werden. Zeugen, die weitere Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695-5510 in Verbindung zu setzen.

