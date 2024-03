Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

B84-Buttlar/Sünna (ots)

Am Samstagabend den 23.03.2024 befuhr eine 29-jährige Renault-Fahrerin die B84 von Buttlar in Richtung Sünna. In einer leichten Rechtskurve kam die Fahrerin mit ihrem PKW aus ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich anschließend mehrfach. Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt und mit dem Rettungswagen ins Klinikum verbracht.

