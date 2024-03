LPI-SHL: Alleinbeteiligt gegen Baum geprallt

Schleusingen (ots) - Am Freitag (22.03.2024) gegen 01:20 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Tankstelle in der Suhler Straße in Schleusingen ein. Innerhalb weniger Minuten hatten die Unbekannten den Tatort wieder verlassen und flüchteten mit einem dunklen Pkw, eventuell einem Kombi, in Richtung des Stadtgebietes von Schleusingen. Die Ermittlungen zur Höhe der entstandenen Sach- und Entwendungsschäden laufen ...

mehr