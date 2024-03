LPI-SHL: Ei gegen Scheibe geworfen

Suhl (ots) - Unbekannte Täter beschädigten am Mittwochabend zwischen 18:30 Uhr und 21:50 Uhr die Heckscheibe eines in der Straße "Zum Zimmergrund" in Suhl abgestellten Autos. Am Dacia entstand dadurch ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0074476/2024 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr