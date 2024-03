LPI-SHL: Heckscheibe beschädigt

Meiningen (ots) - In der Zeit vom 06.03.2024 bis Mittwochmorgen beschädigten unbekannte Täter vermutlich mittels Säge einen Hochsitz, welcher sich in einem Waldstück in der Nähe des Oberen Panoramaweges in Meiningen befindet. Alle tragenden Elemente wurden angegriffen, was zum Einstürzen beim Betreten des Hochsitzes hätte führen können. Die Feuerwehr war zur Sicherung vor Ort. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben ...

