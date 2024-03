LPI-SHL: Zusammenstoß beim Überqueren

Zella-Mehlis (ots) - Unbekannte Täter beschmierten in der Zeit vom 12.03.2024 bis Dienstagmorgen zwei Autos eines Autohändlers in der Industriestraße in Zella-Mehlis mit lila Sprühfarbe. Weiterhin besprühten vermutlich dieselben Täter ein Plakat des Händlers in der Suhler Straße mit derselben Farbe. Derzeit liegen noch keine Angaben zur Höhe der entstandenen Sachschäden vor. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der ...

mehr