LPI-SHL: Alkoholfahrt festgestellt

Breitungen (ots) - In der Zeit von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen entwendeten unbekannte Täter ein Starkstromkabel von einer Baustelle in der Tamara-Danz-Straße in Breitungen. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0072483/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

