LPI-SHL: Kontrolle verloren

Zella-Mehlis (ots) - Montagmorgen stellte ein Verantwortlicher an einer Baustelle im Gewerbegebiet in der Straße Hollandsmühle in Zella-Mehlis mehrere Schmierereien fest. Unbekannte sprühten Schriftzüge an eine Wand, einen Montagewagen und einen Stromkasten. Zudem beschmierten sie das Gebäude einer Firma in dieser Straße ebenfalls mit Sprayfarbe. Wie hoch der Schaden ist, muss noch ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise zu den Schmierfinken geben können, werden ...

