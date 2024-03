Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugensuche nach Tankstelleneinbruch

Schleusingen (ots)

Am Freitag (22.03.2024) gegen 01:20 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Tankstelle in der Suhler Straße in Schleusingen ein. Innerhalb weniger Minuten hatten die Unbekannten den Tatort wieder verlassen und flüchteten mit einem dunklen Pkw, eventuell einem Kombi, in Richtung des Stadtgebietes von Schleusingen. Die Ermittlungen zur Höhe der entstandenen Sach- und Entwendungsschäden laufen - aktuell liegen dazu noch keine Angaben vor. Die Kriminalpolizei Suhl sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Fluchtfahrzeug, den Tätern oder dem Einbruch geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0075773/2024 bei der Polizei.

