Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf nach unerlaubten Entfernen vom Unfallort

Suhl (ots)

~ Am 23.03.2024 gegen 11:00 Uhr ereignete sich in Suhl, in der Goethestraße auf Höhe der Hausnummer 8 ein Verkehrsunfall, bei welchem sich der Unfallverursacher pflichtwidrig vom Unfallort entfernte. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen silbernen Pkw VW T-Rock, welcher vor dem Grundstück abgeparkt war. Hierbei entstand ein erheblicher Sachschaden an der Front des VW. Durch Zeugen konnte ausgesagt werden, dass gegen 10:30 Uhr der Pkw noch nicht beschädigt war.Zu diesem Zeitpunkt hatte eine in der Nähe befindlichen Zahnarztpraxis Notdienst und viel Patientenverkehr. Zudem war die Goethestraße zu diesem Zeitpunkt durch Baumaßnahmen durchfahrtsbeschränkt, sodass jeder einfahrende Verkehr in der Straße wenden musste. Sollten Sie etwas zum Unfallgeschehen aussagen können, bitten wir Sie den Inspektionsdienst Suhl telefonisch unter 03681/369196 zu informieren. Auch der Fahrzeugbesitzer würde sich über sachdienliche Hinweise sehr freuen. ~

