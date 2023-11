POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Insgesamt rund 16.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Alemannenstraße (28.11.2023)

Konstanz (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache ist es am Montagmittag in einem Geschäft in der Hussenstraße zu einem Brand gekommen. Gegen 12 Uhr stellten Mitarbeiter ein Feuer in einem Lagerraum einer Parfümerie fest. Nach dem erfolglosen Versuch das Feuer selbstständig zu löschen, verständigten sie schließlich die Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften in die Innenstadt ausrückte. Die ...

mehr