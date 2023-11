Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Brand in der Hussenstraße (27.11.2023)

Konstanz (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist es am Montagmittag in einem Geschäft in der Hussenstraße zu einem Brand gekommen. Gegen 12 Uhr stellten Mitarbeiter ein Feuer in einem Lagerraum einer Parfümerie fest. Nach dem erfolglosen Versuch das Feuer selbstständig zu löschen, verständigten sie schließlich die Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften in die Innenstadt ausrückte. Die Wehrmänner brachten den Brand zügig unter Kontrolle und löschten das Feuer ehe es auf weitere Gebäudeteile übergriff. Während des Einsatzes war der Innenstadtbereich rund um den Einsatzort für etwa zwei Stunden weiträumig gesperrt.

Das Polizeirevier Konstanz hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist ebenfalls noch nicht bekannt.

